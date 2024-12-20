«Бавария» — «РБ Лейпциг»: команды обменялись голами ко второй минуте
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В эти минуты проходит матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Даниэлем Зибертом. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
1-й тайм
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Мусиала – 1' 1:1 Шешко – 2' 2:1 Лаймер – 25'
На первой минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Через минуту ответный мяч «РБ Лейпциг» забил нападающий Беньямин Шешко.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 33 очка за 14 матчей. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке. Подопечные Марко Розе заработали 27 очков за аналогичное количество игр.
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