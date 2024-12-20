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Фоден установил голевой антирекорд нынешнего сезона АПЛ

Фоден установил голевой антирекорд нынешнего сезона АПЛ
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Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден нанёс больше всех ударов в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, ни один из которых не закончился голом. Футболист, признанный лучшим игроком АПЛ в сезоне-2023/2024, ударил 24 раза, но при этом не отметился забитыми мячами. Об этом сообщает Squawka.

При этом, как подчёркивает источник, 24-летний нападающий попал в створ ворот три раза.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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