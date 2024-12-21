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Тренер женского «Локомотива» Фомина назвала цели команды на новый сезон

Тренер женского «Локомотива» Фомина назвала цели команды на новый сезон
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Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о планах на время сборов и о целях на новый сезон.

«Сейчас игроки работают по индивидуальному плану. 12 января команда выходит из отпуска и приступает к занятиям. До начала февраля будем в Москве, а потом на две недели улетим в Турцию, где запланировано три товарищеских матча. К сожалению, пока нет календаря чемпионата России, и мы не знаем, когда стартуем, поменяется ли количество участников.

Цели на новый сезон? Сохранить состав, улучшить взаимодействия, добиться максимальной сыгранности. Также очень важно развивать молодых игроков, помогать сборной. Мы и сейчас являемся базовым клубом национальной команды, постоянно открыты для неё. Что касается турнирных целей, «Локомотив» — амбициозный клуб. Всегда стремимся к завоеванию трофеев и попаданию в топ-3. Очень надеюсь, что наша молодёжь будет готова к решению этих задач», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

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