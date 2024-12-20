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Голкипер Мирослав Лобанцев рассказал, что задумывается о получении гражданства Казахстана

Голкипер Мирослав Лобанцев рассказал, что задумывается о получении гражданства Казахстана
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Воспитанник московских «Спартака» и «Локомотива» Мирослав Лобанцев высказался о возможном получении гражданства Казахстана. Голкипер выступает в казахстанском «Женисе».

«Мысли о получении гражданства есть, сейчас собираю информацию. В марте будет уже пять лет, как живу в Казахстане, семья со мной. Приезжаю домой, в Москву, только на пару недель. Бо́льшую часть времени в Казахстане провожу – конечно, задумываюсь об этом.

Но это не машину поменять или перчатки. Гражданство – большое дело. Нужно всё взвесить и подумать. Перед 1 марта сяду и обсужу всё с семьёй. Возможность подать документы в марте будет. Это не именно из-за сборной. Просто есть такая возможность. Мне комфортно в Казахстане. Посмотрим, как дальше сложится», — приводит слова Лобанцева «Советский спорт».

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