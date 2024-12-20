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«Милан» может усилить состав нападающим из АПЛ

«Милан» может усилить состав нападающим из АПЛ
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«Милан» выбрал 27-летнего нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в качестве своей главной цели на летнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека хочет приобрести Калверт-Льюина, чтобы создать конкуренцию для Альваро Мораты и Тэмми Абрахама.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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