«Реал» не спешит с покупкой нового защитника из-за скорого возвращения Алабы — Relevo

32-летний защитник мадридского «Реала» Давид Алаба сможет вернуться к выступлениям за «сливочных» после разрыва крестообразных связок в середине или в конце января 2025 года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, австрийский футболист по-прежнему испытывает некоторый дискомфорт, однако медицинские тесты показывают, что его восстановление проходит по плану. Подчёркивается, что скорое возвращение Алабы, способного сыграть на нескольких позициях в обороне, является одной из причин, почему «Реал» не хочет торопиться с покупкой нового защитника.

Напомним, Алаба получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года.

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