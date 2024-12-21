Мирослав Лобанцев оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ

Голкипер казахстанского «Жениса» Мирослав Лобанцев высказался об игре московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 18 матчей.

«В России как раз только за «Локомотивом» слежу. Пусть не каждый матч, но стараюсь как минимум обзор посмотреть. Здорово, конечно, что молодёжь подтягивают. Этого как раз и хотели раньше, всегда обсуждали. Вот ребята играют, ради бога. В других командах больше легионеров, но наши ребята ни в чём вообще не уступают. Это показывает, что молодёжь умеет играть. Просто дайте им шанс и немного времени. Надеюсь, у «Локомотива» получится выиграть или как минимум в призёры попасть», — приводит слова Лобанцева «Советский спорт».