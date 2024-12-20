«Бавария» и «РБ Лейпциг» установили рекорд Бундеслиги в очном матче

Обменявшись голами ко второй минуте матча, «Бавария» и «РБ Лейпциг», играющие в эти минуты в очной встрече в 15-м туре немецкой Бундеслиги, установили рекорд чемпионата Германии. Впервые в истории соревнования обе команды отметились забитыми мячами в течение первых двух минут игры. Об этом сообщает Opta.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Через минуту ответный мяч «РБ Лейпциг» забил нападающий Беньямин Шешко. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Даниэлем Зибертом. На момент выхода новости счёт во встрече 3:1 в пользу мюнхенцев.

Материалы по теме Тренер «Баварии» Компани сделал заявление о возвращении Гарри Кейна в состав

Необычные названия футбольных клубов: