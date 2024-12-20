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«Бавария» и «РБ Лейпциг» установили рекорд Бундеслиги в очном матче

«Бавария» и «РБ Лейпциг» установили рекорд Бундеслиги в очном матче
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Обменявшись голами ко второй минуте матча, «Бавария» и «РБ Лейпциг», играющие в эти минуты в очной встрече в 15-м туре немецкой Бундеслиги, установили рекорд чемпионата Германии. Впервые в истории соревнования обе команды отметились забитыми мячами в течение первых двух минут игры. Об этом сообщает Opta.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Мусиала – 1'     1:1 Шешко – 2'     2:1 Лаймер – 25'     3:1 Киммих – 36'     4:1 Зане – 75'     5:1 Дэвис – 78'    

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Через минуту ответный мяч «РБ Лейпциг» забил нападающий Беньямин Шешко. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Даниэлем Зибертом. На момент выхода новости счёт во встрече 3:1 в пользу мюнхенцев.

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