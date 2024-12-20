Экс-игрок «Сити» Джейдон Санчо признался, что с детства болеет за «Челси»

Крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо, арендованный минувшим летом у «Манчестер Юнайтед», заявил, что с детства болеет за «синих».

«Для меня это всё ещё немного странно [выступать за «Челси»]. Но всегда приятно находиться дома. К тому же моя семья рядом. В детстве я всегда болел за «Челси» из-за Лэмпарда и Дрогба. До того, как перейти сюда, я общался с Энцо Мареской, и он был полон решимости поработать со мной», — приводит слова Санчо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В начале своей карьеры Санчо находился в системе «Манчестер Сити», откуда в 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию».

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