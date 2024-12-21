Гомес: мне сообщили о наличии допинга в моём организме прямо перед финалом ЧМ-2022

Бывший крайний нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес, дисквалифицированный до 2025 года за употребление допинга, рассказал, что ему сообщили об обнаружении в его организме запрещённых веществ в преддверии финала чемпионата мира 2022 года, ставшего победным для аргентинской национальной команды.

«Это было ужасно. Думаю, это худшее, что может случиться со спортсменом, за исключением серьёзной травмы. Представьте, я переживаю лучший момент в своей карьере из-за участия в финале чемпионата мира и вдруг открываю почту и вижу сообщение от CELAD (испанское антидопинговое агентство. — Прим. «Чемпионата»). После чего читаю письмо, где сказано, что у меня в организме обнаружен тербуталин. Я ничего не понимал.

Когда спросил об этом доктора, он сказал мне, что тербуталин обычно добавляют в сиропы от кашля. Я немедленно спросил жену, был ли у нас дома сироп от кашля с этим веществом. И да, он был. Тут мне стало ясно, что ранее я выпил сироп своего ребёнка, поскольку чувствовал себя неважно», — приводит слова Гомеса Relevo.

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