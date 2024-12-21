«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Зане забил четвёртый мяч хозяев на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Бавария» выигрывает со счётом 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На первой минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Через минуту ответный мяч «РБ Лейпциг» забил нападающий Беньямин Шешко. На 25-й минуте полузащитник Конрад Лаймер вывел хозяев вперёд. Через 11 минут отличился полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. На 75-й минуте четвёртый мяч хозяев забил нападающий Лерой Зане.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 33 очка за 14 матчей. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке. Подопечные Марко Розе заработали 27 очков за аналогичное количество игр.
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