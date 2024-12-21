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Дисквалифицированный за допинг Гомес: мне было трудно дышать из-за приступов тревоги

Дисквалифицированный за допинг Гомес: мне было трудно дышать из-за приступов тревоги
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Бывший крайний нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес рассказал, как он переживал дни, когда СМИ узнали о сданной им положительной допинг-пробе, из-за которой он был дисквалифицирован на два года.

«Это был ужасный, тяжёлый момент, не в последнюю очередь из-за того, что мой телефон разрывался. Представьте, весь мир, журналисты пишут вам, чтобы узнать о случившемся. Самое неприятное, что я не мог ничего сказать. Мне пришлось молчать об этой ситуации 10 месяцев, потому что мне было неизвестно, что произойдёт…

Это делало мне очень, очень больно. Я даже не мог спать. Просыпался каждый раз в четыре или пять утра, поскольку мне становилось трудно дышать из-за приступов тревоги», — приводит слова Гомеса Relevo.

В октябре 2023 года Гомеса дисквалифицировали за то, что в его допинг-пробе, которую он сдал ещё в ноябре 2022-го, был обнаружен тербуталин. По версии футболиста, он плохо чувствовал себя ночью, из-за чего без предварительной консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей.

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