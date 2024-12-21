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Бавария — РБ Лейпциг, результат матча 20 декабря 2024, счет 5:1, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в стартовом матче 15-го тура Бундеслиги со счётом 5:1
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Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Бавария» одержала победу со счётом 5:1.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Мусиала – 1'     1:1 Шешко – 2'     2:1 Лаймер – 25'     3:1 Киммих – 36'     4:1 Зане – 75'     5:1 Дэвис – 78'    

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Через минуту ответный мяч «РБ Лейпциг» забил нападающий Беньямин Шешко. На 25-й минуте полузащитник Конрад Лаймер вывел хозяев вперёд. Через 11 минут отличился полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. На 75-й минуте четвёртый мяч хозяев забил нападающий Лерой Зане. Через три минуты защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис установил окончательный счёт — 5:1.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 36 очков за 15 матчей. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке. Подопечные Марко Розе заработали 27 очков за аналогичное количество игр.

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