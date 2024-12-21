Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в стартовом матче 15-го тура Бундеслиги со счётом 5:1

Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Бавария» одержала победу со счётом 5:1.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Через минуту ответный мяч «РБ Лейпциг» забил нападающий Беньямин Шешко. На 25-й минуте полузащитник Конрад Лаймер вывел хозяев вперёд. Через 11 минут отличился полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. На 75-й минуте четвёртый мяч хозяев забил нападающий Лерой Зане. Через три минуты защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис установил окончательный счёт — 5:1.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 36 очков за 15 матчей. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке. Подопечные Марко Розе заработали 27 очков за аналогичное количество игр.