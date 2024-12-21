«Милан» победил «Верону» в матче Серии А и приблизился к еврокубковой зоне

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра встречи выступил Ливио Маринелли. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 56-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс.
«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 26 очков за 16 матчей. «Верона» заработала 15 очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: