Результаты матчей чемпионата Италии 20 декабря

20 декабря в 17-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Италии 20 декабря:

«Верона» — «Милан» — 0:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Аталанта», набравшая 37 очков за 16 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 35 очков в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Интер» с 34 очками после 15 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Венеция», набравшая 10 очков, «Монца» с 10 очками и «Кальяри», заработавшая 14 очков.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: