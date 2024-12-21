Результаты матчей чемпионата Испании 20 декабря

20 декабря в 18-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 20 декабря:

«Жирона» — «Вальядолид» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 38 очков за 18 игр. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», который заработал 38 очков в 17 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Реал» с 37 очками после 17 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Валенсия», набравшая 11 очков, «Вальядолид» с 12 очками и «Эспаньол», заработавший 15 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: