Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Испании 20 декабря

Результаты матчей чемпионата Испании 20 декабря
Комментарии

20 декабря в 18-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 20 декабря:

  • «Жирона» — «Вальядолид» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 38 очков за 18 игр. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», который заработал 38 очков в 17 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Реал» с 37 очками после 17 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Валенсия», набравшая 11 очков, «Вальядолид» с 12 очками и «Эспаньол», заработавший 15 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Арсеналу» интересен Ольмо, который может покинуть «Барселону» в январе — TEAMtalk

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android