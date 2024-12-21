Результаты матчей Кубка Франции 20 декабря
20 декабря состоялось семь встреч 1/32 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Кубка Франции 20 декабря:
- «Труа» — «Метц» — 3:0;
- «Эспали Сен-Марсель» — «Дижон» — 1:1 (4:3 пен.);
- «Мериньяк» — «Лаваль» — 0:0 (3:4 пен.);
- «Бастия» — «Сен-Жозеф» — 5:0;
- «Агено» — «Булонь» — 4:1;
- ГУАЛ — «Анси» — 1:2;
- «Руан» — «Лилль» — 0:1.
Действующим обладателем трофея является «Пари Сен-Жермен», который 25 мая 2024 года в финальном матче Кубка Франции сезона-2023/2024 переиграл «Лион» со счётом 2:1.
Видео: Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции:
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