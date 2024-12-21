«Зенит» сообщил о вызове Педро в сборную Бразилии на чемпионат Южной Америки U20

Официальный телеграм-канал петербургского «Зенита» сообщил о вызове 18-летнего бразильского вингера Педро в молодёжную сборную Бразилии. Игрок сине-бело-голубых станет участником чемпионата Южной Америки U20, который пройдёт в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года.

Действующие победители турнира бразильцы на первом этапе сыграют в группе с молодёжными сборными Аргентины, Колумбии, Эквадора и Боливии.

Ранее Педро уже становился молодёжным чемпионом Южной Америки — на турнире 2023 года, который стал для Бразилии победным, он провёл восемь матчей из девяти возможных, забил два гола и выполнил два результативных паса. В текущем сезоне на счету вингера 25 встреч во всех турнирах за «Зенит», три гола и четыре голевые передачи.

Видео: Эффектный гол юного таланта Педро за молодёжку «Коринтианса»: