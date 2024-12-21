Стало известно, при каком условии Гвардиола готов отпустить Холанда из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

Как сообщает El Nacional, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола одобрил уход норвежского форварда из команды, но при этом поставил чёткое условие. Испанский наставник хочет, чтобы Холанд остался ещё на один сезон и покинул клуб летом 2026 года.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста € 200 млн.

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Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: