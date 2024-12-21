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Вице-капитан «Барселоны» Рафинья раскрыл причины спада команды

Вице-капитан «Барселоны» Рафинья раскрыл причины спада команды
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Вингер «Барселоны» Рафинья раскрыл причину спада каталонской команды.

«Мы виноваты сами. Мы плохо играем. Наш уровень стал ниже. Наверное, в отдельные моменты нам где-то не хватало концентрации, и это дорого обошлось. Усталость тоже влияет. Я бы соврал, если бы сказал, что в некоторых матчах мы не были уставшими. Это главный фактор, но и наш уровень тоже стал ниже», — приводит слова Рафиньи ESPN.

Бразильский футболист перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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