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«Мы в раздумьях». Агент Доннаруммы — о будущем вратаря в «ПСЖ»

«Мы в раздумьях». Агент Доннаруммы — о будущем вратаря в «ПСЖ»
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Энцо Райола, являющийся агентом вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос о будущем итальянского голкипера в команде.

«Будущее Доннаруммы в „ПСЖ“? Мы в раздумьях. Посмотрим, все может произойти. Сейчас мы в режиме ожидания в переговорах по новому контракту», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

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