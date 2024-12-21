Дмитрий Андреев ответил на вопрос о шансах Слишковича остаться тренером «Оренбурга»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на вопрос о шансах главного тренера «газовиков» Владимира Слишковича сохранить свой пост при новом руководстве клуба. Ранее стало известно, что Кирилл Волженкин сменил Василия Еремякина в должности президента «Оренбурга», пост спортивного директора занял Исмаил Ибрагимов.

— Новое руководство клуба. Инициатором приглашения Слишковича был Еремякин. Каковы шансы Слишковича остаться на посту главного тренера с новым руководством?

— Мы можем фантазировать, догадываться. Но опять же, зашёл новый менеджмент, и как они видят стратегию развития — сложно сказать. И связывают ли они эту стратегию с Владимиром — тоже. Всё сейчас это наши фантазии. Ко мне за советом не обращались, мы вообще не контактировали, — сказал Андреев в эфире телеканала «Матч Премьер».

41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович стал главным тренером «Оренбурга» 7 октября 2024 года. Под его руководством южноуральцы набрали одно очко в семи матчах РПЛ и выиграли единственный матч группового этапа Кубка России, не имевший турнирного значения. После осенней паузы в копилке «Оренбурга» восемь очков за 18 матчей, клуб занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Видео: Что будет с «Зенитом» после провала. «Спартак» — чемпион? ПЛН88