Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Андреев ответил на вопрос о шансах Слишковича остаться тренером «Оренбурга»

Дмитрий Андреев ответил на вопрос о шансах Слишковича остаться тренером «Оренбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на вопрос о шансах главного тренера «газовиков» Владимира Слишковича сохранить свой пост при новом руководстве клуба. Ранее стало известно, что Кирилл Волженкин сменил Василия Еремякина в должности президента «Оренбурга», пост спортивного директора занял Исмаил Ибрагимов.

— Новое руководство клуба. Инициатором приглашения Слишковича был Еремякин. Каковы шансы Слишковича остаться на посту главного тренера с новым руководством?
— Мы можем фантазировать, догадываться. Но опять же, зашёл новый менеджмент, и как они видят стратегию развития — сложно сказать. И связывают ли они эту стратегию с Владимиром — тоже. Всё сейчас это наши фантазии. Ко мне за советом не обращались, мы вообще не контактировали, — сказал Андреев в эфире телеканала «Матч Премьер».

41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович стал главным тренером «Оренбурга» 7 октября 2024 года. Под его руководством южноуральцы набрали одно очко в семи матчах РПЛ и выиграли единственный матч группового этапа Кубка России, не имевший турнирного значения. После осенней паузы в копилке «Оренбурга» восемь очков за 18 матчей, клуб занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Что будет с «Зенитом» после провала. «Спартак» — чемпион? ПЛН88

Материалы по теме
Кечинов: не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича из «Оренбурга»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android