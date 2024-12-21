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Рахимов ответил на вопрос о будущем Даку в «Рубине»

Рахимов ответил на вопрос о будущем Даку в «Рубине»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о будущем нападающего команды Мирлинда Даку.

— Насколько тяжело удерживать Даку в «Рубине»?
— Не буду называть команды. И мне звонят. Спрос на него очень большой. Человек быстро адаптируется в командах. К нам он пришел и быстро адаптировался. Спрос есть, но мы с ним разговаривали, и я сказал: «Мы тебя не собираемся держать всю жизнь. Но я думаю, что ты можешь сделать еще шаг. Поэтому дождись этого шага, а дальше примем решение».

— Есть риск, что Даку уйдёт зимой? Придёт, например, «Спартак» и предложит большие деньги.
— Такое случается со многими футболистами, где ты не можешь сказать нет. Если такое произойдёт, с одной стороны, мы будем очень разочарованы, с другой стороны, мы будем понимать, что цена‑то выросла в 15 раз. Мы его покупали за € 1,2 млн, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне Мирлинд Даку провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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