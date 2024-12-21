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«МЮ» подписал левого защитника из Парагвая — Фабрицио Романо

«МЮ» подписал левого защитника из Парагвая — Фабрицио Романо
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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 17-летним парагвайским левым защитником «Серро Портеньо» Диего Леоном, сообщает в социальных сетях итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, футболист присоединится к «красным дьяволам» летом 2025 года после достижения 18-летнего возраста.

Сообщается, что сумма трансферной компенсации парагвайскому «Серро Портеньо» за Диего Леона со стороны «МЮ» составит $ 4 млн, также в сделку включены легко достижимые бонусы в размере $ 1 млн и более сложные бонусы в $ 2-3 тыс.

В текущем сезоне Диего Леон сыграл в 19 матчах чемпионата Парагвая и забил два гола.

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