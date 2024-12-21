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«ПСЖ» может арендовать Осимхена в зимнее трансферное окно — RMC Sport

«ПСЖ» может арендовать Осимхена в зимнее трансферное окно — RMC Sport
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий в данный момент за «Галатасарай» на правах аренды, может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, «ПСЖ» уже связался с представителями нигерийца для обсуждения потенциального перехода этой зимой. Трансфер может не состояться из-за разногласий с главным тренером парижан Луисом Энрике. Осимхена в команде хочет видеть руководство, в то время как испанский специалист уже выражал своё несогласие.

Также препятствием может стать контракт игрока с «Наполи», который будет означать трёхсторонние переговоры.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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