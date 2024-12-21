Пике: «Барселона» в заднице уже несколько лет

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал финансовые проблемы «блауграны».

«У «Барсы» есть финансовые проблемы, поэтому молодёжь вводят рано. Мы в заднице уже несколько лет, но мы выберемся», — приводит слова Пике Sport.es.

37-летний Пике является воспитанником сине-гранатовых, однако из молодёжной команды сразу же отправился в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года вернулся в стан каталонцев и в общей сложности провёл 616 матчей, в которых отметился 53 мячами и 13 ассистами.

За всю свою карьеру Пике один раз выиграл чемпионат мира и Европы, четыре раза – Лигу чемпионов, девять раз – Ла Лигу, три раза – Суперкубок УЕФА, семь раз – Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок Испании и по разу АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.