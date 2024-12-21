Рахимов ответил на слова Шаронова, который считает, что «Рубин» превратился в середняка

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на слова экс‑игрока и экс-наставника казанской команды Романа Шаронова о нынешнем уровне клуба.

«Нужна объективность в этой ситуации. Надо понимать, когда ты становишься чемпионом, какое это было время, какие были возможности у клуба. Те приобретения, которые были сделаны тогда по той ситуации финансовой, они располагали к тому, что команда могла быть наверху. В последние полтора года мы знаем, что происходило с командой. Команда потеряла место в РПЛ, и нужно было возвращаться. А возвращение всегда сложно — это очередные изменения в составе. Выстроить эту работу сложно. Ты должен соответствовать уровню РПЛ. Это совершенно другой уровень игры, скорости.

Роман, может быть, говорит правильные вещи. Но здесь и вопрос к нему самому. Он же сам работал. Почему он находился не там, наверху?» — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч.