Егорычев — лучший игрок Первой лиги по созданию голевых моментов, Писарский в топ-6

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших футболистов Первой лиги в осенней части сезона-2024/2025 по количеству созданных голевых моментов.

Первое место по этому показателю занимает полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев, который создал 24 голевых момента за 1936 игровых минут. В тройку лучших вошли нападающий новороссийского «Черноморца» Мераби Уридия (23 голевых момента за 1733 минуты) и полузащитник калининградской «Балтики» Сергей Пряхин (22 момента за 1822 минуты).

Четвёртую и пятую строчки заняли Рамазан Гаджимурадов из «СКА-Хабаровск» (21 момент за 1488 минут) и Максим Петров из «Нефтехимика» (21 момент за 1776 минут). По 20 моментов на счету форварда «Сочи» Владимира Писарского (1228 минут) и Данилы Янова из «Чайки» (1755 минут). В топ-8 вошёл также хавбек «Черноморца» Роман Акбашев (19 моментов, 1572 минуты).

Видео: «Шинник» — «Урал». 0:2. Андрей Егорычев