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Рашид Рахимов рассказал о финансовых возможностях «Рубина»

Рашид Рахимов рассказал о финансовых возможностях «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о финансовых возможностях казанского клуба на трансферном рынке.

«Здесь мы смотрим по ситуации, мы пытаемся любой трансфер уменьшить от максимальной суммы. Потому что мы не можем сегодня платить ни три, ни четыре, ни пять миллионов евро. Сейчас ситуация к этому не располагает и нет таких возможностей. Если мы придём к той стабильности и системности, где у нас будет команда, и игроки, растущие в цене, тогда ты создаёшь костяк и группу игроков, которых можно продавать потом. И чтобы не упасть, нужно готовить игроков. Это непростой процесс», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч.

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