Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА поздравили Романа Бабаева с 25-летием работы в клубе

В ЦСКА поздравили Романа Бабаева с 25-летием работы в клубе
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила генерального директора красно-синих Романа Бабаева с 25-летием работы в клубе.

«Роман Бабаев — ровно 25 лет в ПФК ЦСКА! Поздравляем Романа Юрьевича и желаем больших успехов и достижений на благо нашего клуба!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

20 декабря 1999 года Роман Бабаев занял должность юрисконсульта ЦСКА. В 2001 году он возглавил юридический департамент клуба, а с 2007 года занимает пост генерального директора.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 31 очко по итогам 18 туров.

Материалы по теме
Агент Жемалетдинова высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android