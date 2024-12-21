В ЦСКА поздравили Романа Бабаева с 25-летием работы в клубе

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила генерального директора красно-синих Романа Бабаева с 25-летием работы в клубе.

«Роман Бабаев — ровно 25 лет в ПФК ЦСКА! Поздравляем Романа Юрьевича и желаем больших успехов и достижений на благо нашего клуба!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

20 декабря 1999 года Роман Бабаев занял должность юрисконсульта ЦСКА. В 2001 году он возглавил юридический департамент клуба, а с 2007 года занимает пост генерального директора.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 31 очко по итогам 18 туров.