Промес встретился с игроком «Спартака» во время зимней паузы в РПЛ

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в одной из социальных сетей опубликовал фотографию с бывшим партнёром по московской команде Квинси Промесом.

Промес также разместил фотографию у себя в профиле.

«Рад увидеть тебя, брат», — подписал публикацию Квинси.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА РЯБЧУКА

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.