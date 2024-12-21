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Дмитрий Андреев высказался о перспективах «Оренбурга»

Дмитрий Андреев высказался о перспективах «Оренбурга»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о дальнейших перспективах «газовиков».

«Что ждёт сейчас «Оренбург»? Думаю, есть возможность побороться как минимум за стыки. Сейчас, думаю, нужна хорошая работа, точечные усиления. И дай бог, всё получится», — сказал Андреев в эфире телеканала «Матч Премьер».

По итогам осенней части сезона «Оренбург»набрал восемь очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание южноуральцев от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, от гарантирующего сохранение прописки в РПЛ 12-го места — восемь очков.

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