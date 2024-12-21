Гвардиола объяснил, почему не доверяет молодым футболистам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему не доверяет молодым игрокам, несмотря на кадровые проблемы «горожан».

«Возможно, это несправедливо. Может быть, я ошибаюсь. Но у меня такое чувство, что в этот момент основные игроки должны показать, кто мы такие. Я должен дать им ключи, чтобы они повели нас вперёд и попытались изменить ситуацию», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В последних 10 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» семь раз потерпел поражение. После 15 игр чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 27 очков и занимает пятое место.

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