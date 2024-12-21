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Гвардиола объяснил, почему не доверяет молодым футболистам

Гвардиола объяснил, почему не доверяет молодым футболистам
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему не доверяет молодым игрокам, несмотря на кадровые проблемы «горожан».

«Возможно, это несправедливо. Может быть, я ошибаюсь. Но у меня такое чувство, что в этот момент основные игроки должны показать, кто мы такие. Я должен дать им ключи, чтобы они повели нас вперёд и попытались изменить ситуацию», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В последних 10 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» семь раз потерпел поражение. После 15 игр чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 27 очков и занимает пятое место.

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