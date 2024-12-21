«Возможно, его хотели сплавить». Экс-тренер сборной Украины — о допинг-скандале Мудрика

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнениями о положительном допинг-тесте вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«У нас такого одно время никогда не было. Я об этом думал и вот что мне кажется. Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится, и они думают: как-то его сплавить, чтобы не платить большие деньги, зарплату. Всё может быть. В случае четырёхлетней дисквалификации ничего не нужно будет платить.

Второй вариант связан с самим футболистом. Мудрик – молодой парень, стал богатым. У него есть деньги, так что появились друзья, девушки – и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение, а не утверждение.

Впрочем, будет ещё вторая допинг-проба – и дай Бог, чтобы Михаил вышел из этой ситуации. Он нанял адвоката, я же гадать о дальнейшем ходе событий не хочу. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы Мудрик выпал из футбола на четыре года», – приводит слова Сабо Sport.ua.

Напомним, ранее сообщалоcь, что в анализе Мудрика был обнаружен милдронат.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки