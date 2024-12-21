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«Челси» установил клубный рекорд всех времён в еврокубках

«Челси» установил клубный рекорд всех времён в еврокубках
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19 декабря «Челси» обыграл «Шемрок Роверс» (5:1) в матче 6-го тура Лиги конференций УЕФА сезона-2024/25. Благодаря этой победе лондонской команде удалось завершить выступления на основном этапе турнира со 100% результатом — 6 побед в 6 играх.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Гиу – 23'     1:1 Поом – 26'     2:1 Гиу – 34'     3:1 Дьюсбери-Холл – 40'     4:1 Гиу – 45+3'     5:1 Кукурелья – 58'    

В этом году «аристократы» единственная команда, которой удалось набрать 18 очков в турнире. Они финишировали на первой позиции в таблице Лиги конференций и вышли в 1/8 финала. Для «Челси» это первый случай в истории клуба, когда команде удалось одержать 6 побед в 6 матчах на групповой стадии любого еврокубка.

До этого лучшим результатом команды на групповом этапе еврокубка было выступление в Лиге Европы в сезоне-2018/19, когда удалось одержать 5 побед и сыграть 1 раз в ничью.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

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