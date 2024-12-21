Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на положительный допинг-тест Мудрика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Ситуация с положительным допинг-тестом Михаила Мудрика. Общались ли Вы уже с ним? Понимаете ли обстоятельства, учитывая, что этот тест он сдал после матчей за сборную?

– Да, я общался. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности. Сейчас ничего нет официального.

Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем всё, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины.

– Какое влияние теперь это будет иметь на сборную, если будет наказание?

– Ещё раз говорю – для нас очень важен каждый игрок сборной Украины, – приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет.

Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале