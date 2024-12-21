Появились новые подробности по будущему защитника «Ливерпуля» Трента

«Ливерпуль» предложил звёздному защитнику Тренту Александер-Арнольду улучшенный контракт, согласно которому игрок будет получать € 20 млн в год в течение четырёх лет. Об этом сообщает Caught Offside.

Также сообщается, что сам игрок не определился со своим будущим из-за интереса со стороны мадридского «Реала». Испанский клуб собирается встретиться с Трентом в январе и обсудить с игроком дальнейшее продолжение карьеры в Ла Лиге.

Руководство мерсисайдцев попытается сделать всё возможное, чтобы Александер-Арнольд продлил контракт в декабре, поскольку в следующем сезоне «Ливерпуль» собирается сосредоточиться исключительно на выступлениях на футбольном поле, а не на тяжёлых переговорах.

Защитник пока никак не комментировал свои планы и ещё не решил, где планирует играть дальше.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провёл за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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