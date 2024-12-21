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Гвардиола рассказал, какие советы даёт игрокам «Манчестер Сити» во время кризиса

Гвардиола рассказал, какие советы даёт игрокам «Манчестер Сити» во время кризиса
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что советует игрокам своей команды в нынешнее время, когда клуб переживает кризис.

«Когда происходит неудача, не нужно её игнорировать. Обычно вы можете немного поменять состав, но именно мы не можем этого сделать. Вот почему я сказал: выживайте, старайтесь добиваться результатов, наше настроение поднимется, наша игра станет лучше, примите ситуацию такой, какая она есть сейчас. Вот что я хочу донести до команды: не ставьте перед собой больших целей. Мы находимся в том положении, в котором находимся, и нам нужно это принять. Мы не в порядке, но станем лучше, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В последних 10 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» семь раз потерпел поражение. После 15 игр чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 27 очков и занимает пятое место.

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