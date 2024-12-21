Андреев отреагировал на вопрос о конфликте между Слишковичем и группой игроков «Оренбурга»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о конфликте между боснийским главным тренером южноуральцев Владимиром Слишковичем и футболистами клуба из стран Латинской Америки.

— Говорят, что у латиноамериканских игроков какой‑то конфликт с тренером. Есть ли он?

— Пресса больше раздувает. Насколько я знаю, у Переса родился сын, он уезжал на роды жены. У Мансильи была травма какая‑то. Сложно сказать. Думаю, это немного или много накручено, — сказал Андреев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Оренбург» потерпел шесть поражений подряд в РПЛ и занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы, набрав восемь очков в 18 матчах. В составе «газовиков» семь латиноамериканских игроков — защитник Матиас Перес (Аргентина), вингер Брайан Мансилья (Аргентина), полузащитник Габриэль Флорентин (Аргентина), вингер Хорди Томпсон (Чили), вингер Химми Марин (Коста-Рика), нападающий Джастин Куэро (Эквадор), полузащитник Томас Муро (Аргентина).

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