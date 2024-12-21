Вячеслав Колосков отреагировал на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о словах Александра Дюкова, ранее заявившего о том, что в 2025 году есть шанс на возвращение всех сборных России и клубов на международные соревнования.

— Александр Дюков более осведомлён, чем я. Он — член исполкома УЕФА, принимает участие в заседаниях, знает настроения, какие решения принимаются.

— Вы разделяете такой оптимизм Дюкова?

— Да тут дело не в этом. Можно сказать, что мы хоть завтра вернёмся. Нужно быть реалистом. Очень хотелось бы вернуться. Тем более сейчас стало известно, что возвращают конькобежцев и фигуристов. Но всё это не командные виды спорта, а индивидуальные спортсмены. Но то, что сказал Александр Валерьевич, — хорошее и объективное, что имеет под собой основания на веяниях, которые сейчас в Европе, — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

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