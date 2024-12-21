Сергей Рыжиков прокомментировал ситуацию с молодыми вратарями в российском футболе

Экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о ситуации с вратарями в сборной России и российском футболе.

«За последний рубеж можно быть спокойным. У нас есть Сафонов, Лантратов. Агкацев, Латышонок… Очень хорошая плеяда молодых вратарей. Так что я спокоен. Жду, когда нас вернут на европейские арены, где они покажут своё мастерство», — сказал Рыжиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами. Клубы РПЛ пропускают третий полный еврокубковый сезон, сборная России не была допущена к стыковым матчам ЧМ-2022, Евро-2024, двум розыгрышам Лиги наций УЕФА и отборочному турниру к ЧМ-2026.

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