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21 декабря главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, бокс

«Бавария» разгромила «Лейпциг», сумасшедшая игра Шестёркина в НХЛ. Главное к утру
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Мюнхенская «Бавария» разгромила «Лейпциг» в центральном матче тура Бундеслиги, 41 сейв российского голкипера Игоря Шестёркина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Даллас Старз» в НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее во встрече с «Каролиной Харрикейнз» и возглавил Восточную конференцию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в стартовом матче 15-го тура Бундеслиги со счётом 5:1.
  2. 41 сейв Шестёркина и голевой пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть в гостях «Даллас».
  3. Гол и передача Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» и прервать неудачную серию.
  4. Появились новые подробности по будущему защитника «Ливерпуля» Трента.
  5. «Милан» победил «Верону» в матче Серии А и приблизился к еврокубковой зоне.
  6. Капризов вышел на 3-е место списка лучших бомбардиров сезона, сравнявшись с Кучеровым.
  7. 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить в овертайме «Сент-Луис».
  8. «МЮ» подписал левого защитника из Парагвая — Фабрицио Романо.
  9. «Атланта Юнайтед» объявила о назначении нового главного тренера.
  10. Александр Усик и Тайсон Фьюри прошли взвешивание.
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