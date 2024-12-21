«Бавария» разгромила «Лейпциг», сумасшедшая игра Шестёркина в НХЛ. Главное к утру

Мюнхенская «Бавария» разгромила «Лейпциг» в центральном матче тура Бундеслиги, 41 сейв российского голкипера Игоря Шестёркина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Даллас Старз» в НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее во встрече с «Каролиной Харрикейнз» и возглавил Восточную конференцию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня