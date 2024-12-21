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Канчельскис: дай бог, чтобы слова Дюкова о возвращении России в еврокубки сбылись

Канчельскис: дай бог, чтобы слова Дюкова о возвращении России в еврокубки сбылись
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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова Александра Дюкова, заявившего, что в РФС ожидают возвращения российских команд на международную арену в 2025 году.

«Дай бог, чтобы его слова в 2025 году сбылись. Там уже всё расписано. Мы, если попадём, то только в 2027 год. Смотрите реальнее на вещи. Хотелось бы? Да, хотелось бы, но нереально. В 2026 году чемпионат мира по футболу. Тогда уже 2027 год, после чемпионата мира, может быть, это реально», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Беларусью (0:4), Вьетнамом (0:3), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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