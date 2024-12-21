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Газизов рассказал о соперниках махачкалинского «Динамо» на зимних сборах

Газизов рассказал о соперниках махачкалинского «Динамо» на зимних сборах
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился информацией о соперниках команды на зимних сборах.

«Мы определились со всеми соперниками. На сборах мы проведём девять игр. Откуда будут соперники? Из России, Казахстана и Азербайджана. Если не ошибаюсь, будет ещё матч с командой из Сербии», – сказал Газизов Metaratings.

Подготовка махачкалинского клуба ко второй части сезона стартует 6 января в столице Дагестана. 13 января «Динамо» полетит в Анталью.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги махачкалинская команда набрала 17 очков и на текущий момент занимает 11-е место.

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