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«Сити» может купить до трёх игроков зимой, Субименди и Гимарайнс в приоритете — Daily Mail

«Сити» может купить до трёх игроков зимой, Субименди и Гимарайнс в приоритете — Daily Mail
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В январское трансферное окно «Манчестер Сити» может приобрести до трёх футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «горожане» хотят купить игроков на позиции защитника, полузащитника и нападающего. В качестве приоритетных трансферных целей называются полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс и хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди. Эти футболисты рассматриваются в качестве замены Родри, выбывшего до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок.

После 16 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает пятое место.

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