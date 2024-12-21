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Марк Кукурелья признался, что в детстве его с братом называли «красивыми девочками»

Марк Кукурелья признался, что в детстве его с братом называли «красивыми девочками»
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья признался, что носит свою знаменитую причёску (пышные кудри) с самого детства. Он добавил, что его брат также носил длинные волосы, из-за чего их часто путали с девочками в детстве.

«Когда ты ребёнок и люди идут смотреть игру на футбольном поле, почти у всех одинаковые причёски, а меня из-за моих волос всегда было легче узнать. Тогда меня ещё путали с девочкой. Нам с братом, который тоже носил длинные волосы, говорили: «Посмотри, какие красивые девочки», — приводит слова Кукурельи Marca.

В 16 матчах сезона АПЛ-2024/2025 26-летний Кукурелья не отметился забитыми мячами, а его пас на Санчо в игре с «Тоттенхэмом» (4:3) стал первым результативным действием в нынешнем сезоне.

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