Месси показал коллекцию футболок, в которых он играл на победных для Аргентины турнирах

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией коллекции футболок, в которых он выступал на победных для национальной команды турнирах: Кубках Америки 2021 и 2024 годов, а также на чемпионате мира — 2022.

Фото: Из личного архива Лионеля Месси

Примечательно, что за все три турнира сборная Аргентины лишь раз выходила на поле в гостевом комплекте формы, что произошло в игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Польшей (2:0).

Месси выступает в составе аргентинской национальной команды с 2005 года. За этот период он принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 112 голами и 61 результативной передачей.

Месси в Баку подарили ковёр с его изображением: