Месси показал коллекцию футболок, в которых он играл на победных для Аргентины турнирах
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией коллекции футболок, в которых он выступал на победных для национальной команды турнирах: Кубках Америки 2021 и 2024 годов, а также на чемпионате мира — 2022.
Фото: Из личного архива Лионеля Месси
Примечательно, что за все три турнира сборная Аргентины лишь раз выходила на поле в гостевом комплекте формы, что произошло в игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Польшей (2:0).
ЧМ-2022 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
30 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
Польша
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мак Аллистер – 46' 0:2 Альварес – 67'
Месси выступает в составе аргентинской национальной команды с 2005 года. За этот период он принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 112 голами и 61 результативной передачей.
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Месси в Баку подарили ковёр с его изображением:
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