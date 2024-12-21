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Защитники «Манчестер Сити» Аканджи и Стоунз вернулись к тренировкам с командой

Защитники «Манчестер Сити» Аканджи и Стоунз вернулись к тренировкам с командой
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что защитники команды Мануэль Аканджи и Джон Стоунз приступили к тренировкам с основной командой после полученных травм.

«Мануэль и Джон вернулись к тренировкам. Это хорошо для нас… Я пока не знаю, будут ли они готовы к матчу в субботу. Вчера была их первая тренировка», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети X.

Напомним, Аканджи выбыл из-за травмы в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0). Стоунз получил травму стопы в матче 12-го тура чемпионата с «Тоттенхэмом» (4:0). Предстоящую игру «Манчестер Сити» проведёт сегодня, 21 декабря, на выезде с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.

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