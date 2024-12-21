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Беседа Анчелотти с игроками после матча с «Миланом» изменила настрой команды — Marca

Беседа Анчелотти с игроками после матча с «Миланом» изменила настрой команды — Marca
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Между футболистами мадридского «Реала» и главным тренером команды Карло Анчелотти состоялся эмоциональный разговор через два дня после поражения «сливочных» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3). Об этом сообщает Marca.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

По информации источника, этот разговор изменил настроение команды в лучшую сторону, поскольку в ходе него итальянский специалист увидел, что, несмотря на трудности, футболисты «Реала» находятся на его стороне. Подчёркивается, что тогда полузащитник «сливочных» Лука Модрич сказал: «Мы не собираемся подводить тренера».

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