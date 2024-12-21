Беседа Анчелотти с игроками после матча с «Миланом» изменила настрой команды — Marca
Поделиться
Между футболистами мадридского «Реала» и главным тренером команды Карло Анчелотти состоялся эмоциональный разговор через два дня после поражения «сливочных» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3). Об этом сообщает Marca.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12' 1:1 Винисиус Жуниор – 23' 1:2 Мората – 39' 1:3 Рейндерс – 73'
По информации источника, этот разговор изменил настроение команды в лучшую сторону, поскольку в ходе него итальянский специалист увидел, что, несмотря на трудности, футболисты «Реала» находятся на его стороне. Подчёркивается, что тогда полузащитник «сливочных» Лука Модрич сказал: «Мы не собираемся подводить тренера».
Материалы по теме
Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке:
Комментарии
- 21 декабря 2024
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:56
-
10:44
-
10:44
-
10:36
-
10:21
-
10:09
-
10:02
-
10:01
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
09:04
-
08:35
-
07:51
-
07:45
-
07:23
-
07:06
-
06:24
-
05:59
-
05:49
-
05:09
-
04:57
-
04:52
-
04:38
-
04:06
-
03:54
-
03:48
-
03:39
-
03:10
-
03:05
-
02:52