Беседа Анчелотти с игроками после матча с «Миланом» изменила настрой команды — Marca

Между футболистами мадридского «Реала» и главным тренером команды Карло Анчелотти состоялся эмоциональный разговор через два дня после поражения «сливочных» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, этот разговор изменил настроение команды в лучшую сторону, поскольку в ходе него итальянский специалист увидел, что, несмотря на трудности, футболисты «Реала» находятся на его стороне. Подчёркивается, что тогда полузащитник «сливочных» Лука Модрич сказал: «Мы не собираемся подводить тренера».

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