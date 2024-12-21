Компани сделал заявление о трагических событиях на рождественской ярмарке в Магдебурге

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани выступил с заявлением в связи с трагическими событиями в Магдебурге (Германия), где автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке.

«Сегодня вечером практически невозможно говорить о футболе, мы думаем о жителях Магдебурга. Сегодня мы победили, но я желаю побед во имя мира в следующем году», — приводит слова Компани RMC Sport.

Также первоначально запланированная рождественская церемония после игры с «РБ Лейпциг» была отменена.

«Эта церемония должна была быть счастливой, но сейчас это невозможно. Я хотел бы попросить вас почтить память и поддержать семьи погибших и пострадавших», — сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен на «Альянц Арене».

Напомним, в пятницу, 20 декабря, автомобиль врезался в толпу на рождественском базаре в городе Магдебург на севере страны. В результате чего погибли два человека, в том числе ребёнок, более 60 человек получили ранения. В связи с этим развлекательные мероприятия на «Альянц Арене» (Мюнхен) для болельщиков были сокращены, а матч 15-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (5:1) начался с минуты молчания.